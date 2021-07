Voci, grida colori della Napoli di Viviani (Di lunedì 19 luglio 2021) di Olga Chieffi Non è affatto facile comporre una compagnia all’altezza di mettere in scena Raffaele Viviani. E’ teatro si, ma è soprattutto musica. Nello Mascia, attualmente, uno dei pochi in grado di rappresentare degnamente Viviani, grazie alla sua grande sensibilità di artista a tutto tondo, canta, recita è sua la grande gestualità di cui abbisogna l’opera di Viviani. E’ un autore che gli appartiene, sono luoghi quelli che descrive il drammaturgo, che Mascia ha vissuto, sono le sue stesse ragioni natìe. In questo week-end è andato in scena nell’arena all’aperto del Teatro Ghirelli, che ospita la rassegna Incontri/Tendenze di Casa del ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 19 luglio 2021) di Olga Chieffi Non è affatto facile comporre una compagnia all’altezza di mettere in scena Raffaele. E’ teatro si, ma è soprattutto musica. Nello Mascia, attualmente, uno dei pochi in grado di rappresentare degnamente, grazie alla sua grande sensibilità di artista a tutto tondo, canta, recita è sua la grande gestualità di cui abbisogna l’opera di. E’ un autore che gli appartiene, sono luoghi quelli che descrive il drammaturgo, che Mascia ha vissuto, sono le sue stesse ragioni natìe. In questo week-end è andato in scena nell’arena all’aperto del Teatro Ghirelli, che ospita la rassegna Incontri/Tendenze di Casa del ...

Advertising

albeggiava52 : @DaniR64 Ah ecco, penso si lamenti allora per le grida dei bimbi e i richiami dei genitori che sono mooooolto peggi… - DreamescapePs : @brubenasich Nell'estrema sx si nascondono le forme più vili, capziose ed escatologiche di razzismo, le voci e le v… - optoAnnoni : @Ivan_Grieco @micheleboldrin @LuigiLaurii @lucacasarotti Perfetto. Voi magari non lo sentite ma quando si guarda un… - luciaeilibri : Un po' guarda che prima sono tutti curiosi della mia vita poi se ne vanno, via nel buio come ombre oscure sparpagli… - bangtanjjunie : arrivo in ospedale e c’è un tizio in una camera che grida contro un’infermiera dicendole che è una troia e una putt… -

Ultime Notizie dalla rete : Voci grida TALENT DI AUTORI: ANGELO BARRACO CAOS #38 Dietro le mura Di una chiesa oscura Giace un corpo Senza dimora Anni di silenzi Urla voci ...Ci raccontiamo il dolore di notte Osservando in silenzio l'autunno Tra tubi di plastica e grida di ...

Festival. A Bolzano la danza è politica ... sulla potente colonna sonora di Steve Reich scaturita da un collage di voci di ragazzi di colore ... in cui le angosce della pandemia di trasformano in arte contemporanea fare grida, nevrosi ed ...

Måneskin, Victoria smentisce le voci di molestie Rolling Stone Italia Tour de France a Pogacar, nuovo Re della generazione dei fenomeni Un bel Tour dominato da una nuova generazione di fenomeni che ha definitivamente soppiantato quella dei “vecchi trentenni “che finora aveva tenuto la scena ciclistica ...

Genova 20 anni dopo: 19 luglio, il giorno dell'attesa (il podcast) - 2/6 Genova 20 anni dopo. I podcast del FattoQuotidiano per ricordare i fatti del G8 attraverso i racconti di blogger e giornalisti che hanno vissuto la protesta [LEGGI E ASCOLTA QUI] ...

CAOS #38 Dietro le mura Di una chiesa oscura Giace un corpo Senza dimora Anni di silenzi Urla...Ci raccontiamo il dolore di notte Osservando in silenzio l'autunno Tra tubi di plastica edi ...... sulla potente colonna sonora di Steve Reich scaturita da un collage didi ragazzi di colore ... in cui le angosce della pandemia di trasformano in arte contemporanea fare, nevrosi ed ...Un bel Tour dominato da una nuova generazione di fenomeni che ha definitivamente soppiantato quella dei “vecchi trentenni “che finora aveva tenuto la scena ciclistica ...Genova 20 anni dopo. I podcast del FattoQuotidiano per ricordare i fatti del G8 attraverso i racconti di blogger e giornalisti che hanno vissuto la protesta [LEGGI E ASCOLTA QUI] ...