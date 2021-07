Una 18enne in India rifiuta un matrimonio combinato e fonda un movimento per le spose bambine (Di lunedì 19 luglio 2021) Una scelta coraggiosa vista la poca considerazione del ruolo, dell'opinione e delle scelte della donna in determinati paesi. Ha solo 18 anni Priyanka Bairwa, ma in India è già un personaggio noto. ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 luglio 2021) Una scelta coraggiosa vista la poca considerazione del ruolo, dell'opinione e delle scelte della donna in determinati paesi. Ha solo 18 anni Priyanka Bairwa, ma inè già un personaggio noto. ...

Advertising

marattin : Viviamo in un paese in cui quando il leader del primo partito italiano dice “non voglio che mio figlio 18enne sia i… - repubblica : Vaccini, Salvini: 'Non voglio mio figlio 18enne inseguito da una siringa'. E sul green pass: 'Multe? In Sicilia sba… - Francescocrisp : RT @marattin: Viviamo in un paese in cui quando il leader del primo partito italiano dice “non voglio che mio figlio 18enne sia inseguito d… - Oriettagobbigm1 : RT @anikeatable: Non commento oltre la dichiarazione di Matteo Salvini sul figlio 18enne e i vaccini, perché di una persona che, nemmeno un… - ferro_fabiano : RT @marattin: Viviamo in un paese in cui quando il leader del primo partito italiano dice “non voglio che mio figlio 18enne sia inseguito d… -