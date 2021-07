Ufficiale | Bryan Dabo dal Benevento al Rizespor

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 19 luglio 2021) Èlascia ilper approdare al. Ad annunciarlo è il club sannita tramite i propri canali ufficiali: “IlCalcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Çaykuri diritti alle prestazioni sportive del calciatore. Il centrocampista burkinabè, saluta il Sannio dopo una stagione in Serie A con la maglia giallorossa. Graziee in bocca al lupo per il futuro”. Ecco le prime immagini diin Turchia. (8) Çaykur ...