Temptation Island: un ex concorrente potrebbe partecipare al GF Vip 6 (Di lunedì 19 luglio 2021) Nell'ultimo periodo sono davvero numerose le voci che parlano della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 è molto atteso dal pubblico a casa che non vede l'ora di scoprire chi saranno tutti i concorrenti che dovranno convivere nella casa più spiata d'Italia. Alfonso Signorini sta attualmente decidendo chi parteciperà al GF Vip 6. Tra i possibili concorrenti del reality show di casa Mediaset potrebbe esserci anche un ex volto di Temptation Island. Scopriamo di chi si tratta, Ex concorrente di Temptation Island al GF Vip 6 Gli appassionati di ...

