S' ingrossa la flotta buonista | in mare una nuova Ong

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ingrossa flotta

Corriere Roma

"Nel primo anno di utilizzo sono state effettuate oltre 2,8milioni di corse con monopattini e biciclette in sharing -ha detto la sindaca Virginia Raggi durante la presentazione dellaBird venerdì mattina in via Corrado Alvaro a Montesacro. - I cittadini hanno capito che possono utilizzare questi mezzi per spostarsi per fare l'ultimo miglio, lasciando a casa l'automobile". ...«Nel primo anno di utilizzo sono state effettuate oltre 2,8milioni di corse con monopattini e biciclette in sharing —ha detto la sindaca Virginia Raggi durante la presentazione della flotta ...Il sottosegretario di stato per le politiche agricole alimentari e forestali, l’onorevole Francesco Battistoni, in visita al mercato ittico all’ingrosso di Chioggia. Ieri pomeriggio è stato accompagna ...