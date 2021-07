Serie A, il programma delle prime due giornate: date, orari e dove vedere le partite in tv (Di lunedì 19 luglio 2021) 1^GIORNATA 21/8 18.30 Inter-Genoa DAZN 21/8 18.30 Verona-Sassuolo DAZN 21/8 20.45 Torino-Atalanta DAZN 21/8 20.45 Empoli-Lazio DAZN/SKY 22/8 18.30 Bologna-Salernitana DAZN/SKY 22/8 18.30 Udinese-Juventus DAZN 22/8 20.45 Napoli-Venezia DAZN 22/8 20.45 Roma-Fiorentina DAZN 23/8 18.30 Cagliari-Spezia DAZN 23/8 20.45 Sampdoria-Milan DAZN/SKY 2ª GIORNATA 27/8 18.30 Udinese-Venezia DAZN 27/8 20.45 Verona-Inter DAZN/SKY 28/8 18.30 Atalanta-Bologna DAZN 28/8 18.30 Lazio-Spezia DAZN 28/8 18.30 Sassuolo-Sampdoria DAZN/SKY 28/8 20.45 Juventus-Empoli DAZN 28/8 20.45 Fiorentina-Torino DAZN/SKY 29/8 18.30 Genoa-Napoli DAZN 29/8 20.45 Milan-Cagliari DAZN 29/8 20.45 Salernitana-Roma DAZN Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) 1^GIORNATA 21/8 18.30 Inter-Genoa DAZN 21/8 18.30 Verona-Sassuolo DAZN 21/8 20.45 Torino-Atalanta DAZN 21/8 20.45 Empoli-Lazio DAZN/SKY 22/8 18.30 Bologna-Salernitana DAZN/SKY 22/8 18.30 Udinese-Juventus DAZN 22/8 20.45 Napoli-Venezia DAZN 22/8 20.45 Roma-Fiorentina DAZN 23/8 18.30 Cagliari-Spezia DAZN 23/8 20.45 Sampdoria-Milan DAZN/SKY 2ª GIORNATA 27/8 18.30 Udinese-Venezia DAZN 27/8 20.45 Verona-Inter DAZN/SKY 28/8 18.30 Atalanta-Bologna DAZN 28/8 18.30 Lazio-Spezia DAZN 28/8 18.30 Sassuolo-Sampdoria DAZN/SKY 28/8 20.45 Juventus-Empoli DAZN 28/8 20.45 Fiorentina-Torino DAZN/SKY 29/8 18.30 Genoa-Napoli DAZN 29/8 20.45 Milan-Cagliari DAZN 29/8 20.45 Salernitana-Roma DAZN Foto: Twitter ...

