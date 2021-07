San Lorenzo, domani presidio su problematiche quartiere (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – ‘Chi ama San Lorenzo scende in piazza’. Questo il titolo della manifestazione organizzata dal Comitato di quartiere, in programma domani alle 18.30 in Piazza dell’Immacolata. In un cartello fatto circolare durante le celebrazioni per il 78esimo anniversario del bombardamento di San Lorenzo, si legge che i cittadini si riuniranno in un ‘presidio di protesta per denunciare le problematiche del quartiere’. Durante la cerimonia di oggi, a cui ha preso parte la sindaca di Roma Virginia Raggi, sono stati esposti diversi cartelli per ricordare alle istituzioni le ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – ‘Chi ama Sanscende in piazza’. Questo il titolo della manifestazione organizzata dal Comitato di, in programmaalle 18.30 in Piazza dell’Immacolata. In un cartello fatto circolare durante le celebrazioni per il 78esimo anniversario del bombardamento di San, si legge che i cittadini si riuniranno in un ‘di protesta per denunciare ledel’. Durante la cerimonia di oggi, a cui ha preso parte la sindaca di Roma Virginia Raggi, sono stati esposti diversi cartelli per ricordare alle istituzioni le ...

Advertising

virginiaraggi : Roma è e sarà sempre antifascista. Ho deposto una corona per commemorare il 78° anniversario del bombardamento che… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #19luglio 1943 primo bombardamento a Roma: colpito duramente il quartiere di San Lorenzo.… - BocaJrsOficial : 20’ ST #Boca 1 – San Lorenzo 0 - PierluigiVito : 'Cadevano le bombe come neve il #19luglio a San Lorenzo...'. E poi #viadamelio E poi #genovaG8 'Ma un giorno cred… - EugenioCardi : In occasione della commemorazione del bombardamento del quartiere romano di San Lorenzo la lapide eretta in ricordo… -