PSG | Pochettino | “Il club merita giocatori di alto livello Devono vincere qui”

(Di lunedì 19 luglio 2021) “Penso che stiamo lavorando da sei mesi con Nasser Al-Khelaifi, il nostro presidente, e Leonardo per fare il mercato insieme. Uncome il PSG, con la sua gente,die penso che se parliamo di Wijnaldum, Sergio Ramos e Hakimi, sonoche hanno dimostrato in altridi avere le qualità per essere qui”. Sono queste le parole di Mauricio, allenatore del PSG, facendo il resoconto della campagna acquisti delparigino. “Wijnaldum e Sergio Ramos hanno una mentalità vincente, ma la cosa ...

Advertising

PSG_espanol : ???? @Javi_Pastore ?? Mauricio Pochettino ???? - PSG_English : .@Javi_Pastore and Mauricio Pochettino ???????? - sportface2016 : #PSG Mauricio #Pochettino col resoconto della campagna acquisti del club parigino - parissgitalia : ?@MauricioPoch? parla del rapporto con la società ?@PSG_inside? e dell’ingresso delle nuove reclute in squadra ??… - ninoBertolino : RT @ilgiornale: Juventus e Psg potrebbero anche scambiarsi gli attaccanti con CR7 alla corte di Mauricio Pochettino e Icardi da Massimilian… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Pochettino

Sportface.it

Amichevole di lusso per il Paris Saint - Germain , a pochi giorni dalla Supercoppa di Francia contro il Lille dell'1 agosto. La formazione di Mauricio, dopo i test contro Genoa (mercoledì) e Augsburg (sabato), affronterà il 27 luglio, con calcio d'inizio alle 20, il Siviglia. La sede della gara non è stata ancora resa nota, ma è certo ci ...Nel frattempo, sembra prendere sempre più piede l'ipotesi di un passaggio al: CR7 a Parigi ... Sia nella gestione Tuchel, sia in quella. Un'operazione che consentirebbe ai bianconeri di ...“Penso che stiamo lavorando da sei mesi con Nasser Al-Khelaifi, il nostro presidente, e Leonardo per fare il mercato insieme. Un club come il PSG, con la sua gente, merita giocatori di alto livello e ...Amichevole di lusso per il Paris Saint-Germain, a pochi giorni dalla Supercoppa di Francia contro il Lille dell’1 agosto. La formazione di Mauricio Pochettino, dopo i test contro Genoa (mercoledì) e A ...