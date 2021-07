Pensioni 2021 e differenze di genere | importi previdenziali delle donne troppo bassi

(Di lunedì 19 luglio 2021)di, in Veneto solo 4su 10 si ritengono economicamente indipendenti. Emblematica la situazionepensionate che portano a casa in media 703 euro al mese contro i 1.344 euro degli uomini. E la pandemia ha peggiorato la situazione. Ecco l’appello del sindacato Spi CGIL : «il divario si può colmare con la contrattazione di». Pochi giorni fa abbiamo parlato di come leanticipate tramite quota 100 o opzione donna siano penalizzanti per le, e oggi arriva l’ennesima conferma dall’analisi sui dati Inps-Istat fatta dal ...

La conferma arriva dal Monitoraggio dei flussi di pensionamento dell'Inps relativo ai primi 6 mesi del. La differenza in termini di importi medi per ledi uomini e donne è aumentato a ...=>, proroghe in Manovrae Riforma dal 2022 Lavori gravosi I lavori gravosi sono esclusivamente le 11 categorie indicate nella lettera d del comma 179 della Legge 232/2016 ed elencati ...Ma lo sapevi che la Lina va in pensione? Nei corridoi di Piazza della Scala e tra i cronisti milanesi il suo addio al Comune è una notizia. Perché lei, da ben tredici anni, è il benvenuto e l'arrivede ...Pensioni: le donne hanno un assegno più basso rispetto agli uomini secondo i dati INPS del primo semestre 2021. Vediamo quanto perdono.