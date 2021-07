'Ndrangheta: Marco Sorbara, libero dopo 909 giorni devastanti (Di lunedì 19 luglio 2021) "Sono stati giorni terribili, devastanti, e non mi sembra ancora vero che siano finiti. Da oggi dopo 909 giorni sono un uomo libero''. Sono le parole di Marco Sorbara, ex consigliere regionale della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) "Sono statiterribili,, e non mi sembra ancora vero che siano finiti. Da oggi909sono un uomo''. Sono le parole di, ex consigliere regionale della ...

