Milan, Conti non convince, ma il suo addio è complicato (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Milan è ripartito alla grande e nel corso dell’amichevole di ieri contro la Pro Sesto vinta 6-0, ci sono molti dei protagonisti della passata stagione di nuovo in grande spolvero. Fra questi non c’è però stato Andrea Conti, una delle poche note dolenti della gara. Troppo timido per l’avversario che aveva di fronte, lui che ai tempi dell’Atalanta ci aveva abituato a sgroppate che aravano la corsia di destra. Tornato dal non positivo prestito al Parma, non riesce più a convincere la società rossonera che, inevitabilmente, sta valutando il suo addio, seppur con non poche difficoltà. Leggi Anche: Affare fatto, c’è un ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilè ripartito alla grande e nel corso dell’amichevole di ieri contro la Pro Sesto vinta 6-0, ci sono molti dei protagonisti della passata stagione di nuovo in grande spolvero. Fra questi non c’è però stato Andrea, una delle poche note dolenti della gara. Troppo timido per l’avversario che aveva di fronte, lui che ai tempi dell’Atalanta ci aveva abituato a sgroppate che aravano la corsia di destra. Tornato dal non positivo prestito al Parma, non riesce più are la società rossonera che, inevitabilmente, sta valutando il suo, seppur con non poche difficoltà. Leggi Anche: Affare fatto, c’è un ...

Advertising

Ftbnews24 : ??? #Milan, derby per Conti: due ostacoli per l’addio #Milan #SerieA #UCL #Ibra #Pioli - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Milan, #Conti non convince più: due ostacoli per il suo addio [@TramacEma] - sportli26181512 : Milan, Conti non convince più: due ostacoli per il suo addio: Il Milan è ripartito alla grande e nel corso...… - cmdotcom : #Milan, #Conti non convince più: due ostacoli per il suo addio [@TramacEma] - Milanista_Serio : #Milan [PT2.1] - Oggi hanno firmato prima Ballo-#Toure per 4 anni e nel pomeriggio #Diaz che sarà legato al #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Conti Svolta a centrocampo, da Kessie a Pobega: idee chiare per il Milan Il Milan dopo una trattativa lunghissima è riuscito a riformulare l'accordo con il Brescia, ... Il club rossonero deve fare i conti con la Coppa d'Africa, che porterà via a Stefano Pioli i due ...

Milan, Conti non convince più: due ostacoli per il suo addio Commenta per primo Il Milan è ripartito alla grande e nel corso dell'amichevole contro la Pro Sesto vinta 6 - 0 e con ... Fra questi non c'è però stato A ndrea Conti, una delle poche note dolenti della ...

Milan, Conti non convince più: due ostacoli per il suo addio Calciomercato.com Milan, Conti non convince più: due ostacoli per il suo addio Il Milan è ripartito alla grande e nel corso dell'amichevole contro la Pro Sesto vinta 6-0 e con molti dei protagonisti della passata stagione di nuovo in grande spolvero. Fra questi non c'è però stat ...

Milan, incontro a breve per il rinnovo di Kessie Milan e Kessie, in settimana incontro decisivo. I rapporti tra la dirigenza del Milan e il procuratore di Kessie, George Atangana, sono ottimi e questo rappresenta un buon viatico ...

Ildopo una trattativa lunghissima è riuscito a riformulare l'accordo con il Brescia, ... Il club rossonero deve fare icon la Coppa d'Africa, che porterà via a Stefano Pioli i due ...Commenta per primo Ilè ripartito alla grande e nel corso dell'amichevole contro la Pro Sesto vinta 6 - 0 e con ... Fra questi non c'è però stato A ndrea, una delle poche note dolenti della ...Il Milan è ripartito alla grande e nel corso dell'amichevole contro la Pro Sesto vinta 6-0 e con molti dei protagonisti della passata stagione di nuovo in grande spolvero. Fra questi non c'è però stat ...Milan e Kessie, in settimana incontro decisivo. I rapporti tra la dirigenza del Milan e il procuratore di Kessie, George Atangana, sono ottimi e questo rappresenta un buon viatico ...