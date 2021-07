(Di lunedì 19 luglio 2021) BERLINO - "? Personalmente non ho nulla contro di lui, ma non condivido il suo stile di gioco. Non è più all'dei migliori.". È il duro attacco di Lothara Toni. Il ...

Advertising

sportli26181512 : Matthaus punge Kroos: 'Non è più all'altezza': Le parole dell'ex difensore a Kicker: 'Appena prende palla il gioco… -

Ultime Notizie dalla rete : Matthaus punge

Corriere dello Sport

BERLINO - "Kroos? Personalmente non ho nulla contro di lui, ma non condivido il suo stile di gioco. Non è più all'altezza dei migliori.". È il duro attacco di Lothara Toni Kroos . Il centrocampista del Real Madrid, che ha deciso di lasciare la Germania dopo l'ultimo Europeo, ha subito le critiche dell'ex difensore in un'intervista a Kicker: " Lo abbiamo ...BERLINO - "Kroos? Personalmente non ho nulla contro di lui, ma non condivido il suo stile di gioco. Non è più all'altezza dei migliori.". È il duro attacco di Lothara Toni Kroos . Il centrocampista del Real Madrid, che ha deciso di lasciare la Germania dopo l'ultimo Europeo, ha subito le critiche dell'ex difensore in un'intervista a Kicker: " Lo abbiamo ...