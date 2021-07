L'Ordine dei Medici non arretra: sospesi i primi no vax a Udine (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono arrivati sul tavolo dell'Ordine dei Medici della provincia di Udine i primi nominativi, al momento meno di una decina, dei Medici già sospesi dall'Azienda Sanitaria universitaria Friuli centrale ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono arrivati sul tavolo dell'deidella provincia dinominativi, al momento meno di una decina, deigiàdall'Azienda Sanitaria universitaria Friuli centrale ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Ordine dei medici: 'Stimiamo che il 10-20% della popolazione non si vaccinerà | Per over 60 conta la fiducia… - AlbertoBagnai : Sono intervenuto sull’ordine dei lavori citando Gaber. ?? Duro colpo per iBuoni™?… - stanzaselvaggia : Medico anestesista contraria ai vaccini con una lunga scia di precedenti inqualificabili che tira in ballo un minor… - glooit : G20, Napoli blindata con 2mila uomini delle forze dell’ordine. Niente tavolini dei bar in zona rossa leggi su Gloo… - MauroCapozza : RT @Moonlightshad1: Il ricorso alla Cedu dei poliziotti coinvolti e condannati per i fatti di #Genova2001 è la conferma, semmai ce ne fosse… -