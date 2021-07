L’aumento dell’inflazione non è una discussione accademica (Di lunedì 19 luglio 2021) Il rischio di una ripresa dell’inflazione c’è oppure no? Non si tratta solo di una questione accademica che tiene impegnati economisti e giornalisti del settore. È in gioco la tenuta del sistema già provato da due pesantissime crisi economiche e finanziarie in poco più di un decennio. E la discussione si è aperta anche all’interno del G30, il gruppo di esperti che hanno coperto le più alte cariche delle istituzioni monetarie e finanziarie internazionali. L’ex governatore della Bank of England, Mervyn King, senior member del G30, sostiene che «per la prima volta dagli anni Ottanta coesistono due fattori che rendono l’inflazione un rischio ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 luglio 2021) Il rischio di una ripresac’è oppure no? Non si tratta solo di una questioneche tiene impegnati economisti e giornalisti del settore. È in gioco la tenuta del sistema già provato da due pesantissime crisi economiche e finanziarie in poco più di un decennio. E lasi è aperta anche all’interno del G30, il gruppo di esperti che hanno coperto le più alte cariche delle istituzioni monetarie e finanziarie internazionali. L’ex governatore della Bank of England, Mervyn King, senior member del G30, sostiene che «per la prima volta dagli anni Ottanta coesistono due fattori che rendono l’inflazione un rischio ...

