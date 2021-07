Jerry Calà: Festeggio i 70 anni all’Arena di Verona (Di lunedì 19 luglio 2021) Jerry Calà: «Ecco i miei 70 anni da doppia libidine» Il Tempo, pagina 20, di Carmen Guadalaxara. Prima di Jerry, Calà era Calogero Alessandro Augusto. Nato a Catania il 28 giugno 1951, poi emigrato a Milano per seguire il padre ferroviere. È nella Capitale Meneghina che assumerà il soprannome di «Jerry», datogli scherzosamente dai compagni di scuola, divertiti dalle sue gag alla Jerry Lewis. In occasione dei suoi 70 anni da «libidine» Jerry si regala un compleanno doc all’Arena di Verona. Festeggerà con ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 19 luglio 2021): «Ecco i miei 70da doppia libidine» Il Tempo, pagina 20, di Carmen Guadalaxara. Prima diera Calogero Alessandro Augusto. Nato a Catania il 28 giugno 1951, poi emigrato a Milano per seguire il padre ferroviere. È nella Capitale Meneghina che assumerà il soprannome di «», datogli scherzosamente dai compagni di scuola, divertiti dalle sue gag allaLewis. In occasione dei suoi 70da «libidine»si regala un compleanno docdi. Festeggerà con ...

