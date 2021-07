I Maneskin attaccati dal critico statunitense Chris DeVille (Di lunedì 19 luglio 2021) Il giornalista e critico musicale statunitense Chris DeVille, ha attaccato pesantemente i Maneskin definendo il loro stile musicale come un’offesa al rock. Non sempre quando si arriva al grande successo internazionale si può piacere a tutti. Anzi, più si scalano classifiche, si raggiungono successi e si portano a casa grandi record, più si è soggetti all’attento giudizio altrui. I Maneskin sono in un momento di grande espansione, in cui Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 luglio 2021) Il giornalista emusicale, ha attaccato pesantemente idefinendo il loro stile musicale come un’offesa al rock. Non sempre quando si arriva al grande successo internazionale si può piacere a tutti. Anzi, più si scalano classifiche, si raggiungono successi e si portano a casa grandi record, più si è soggetti all’attento giudizio altrui. Isono in un momento di grande espansione, in cui Articolo completo: dal blog SoloDonna

