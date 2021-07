Giustizia, Conte dopo l’incontro con Draghi: “M5s contribuirà a migliorare e velocizzare processi, ma no a sacche di impunità” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Ho assicurato un contributo attento e costruttivo del M5S, che si era già distinto e aveva lavorato per l’accelerazione dei processi e che anche in Parlamento darà un contributo per migliorare e velocizzare i processi”. Così Giuseppe Conte al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi, in merito alla riforme della Giustizia. L’ex premier ha aggiunto: “Ho ribadito che saremo molto vigili nello scongiurare che non si creino soglie di impunità – ha specificato – Si continuerà a lavorare e il Movimento sarà molto attento per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) “Ho assicurato un contributo attento e costruttivo del M5S, che si era già distinto e aveva lavorato per l’accelerazione deie che anche in Parlamento darà un contributo per”. Così Giuseppeal termine delcon il premier Mario, in merito alla riforme della. L’ex premier ha aggiunto: “Ho ribadito che saremo molto vigili nello scongiurare che non si creino soglie di– ha specificato – Si continuerà a lavorare e il Movimento sarà molto attento per ...

