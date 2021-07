Giorgetti ignora la tragedia della Germania | ' Piano verde della Ue troppo veloce | sarà crisi'

Advertising

fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti ignora

Globalist.it

E ancora: 'Dobbiamo creare un sistema che sia il West', ha tuonato, 'non il Far - West'. La sintesi è lapidaria: 'Vogliamo puntare sulla transizione ecologica? Bene, ma questa avrà un ...... cui i sondaggi assegnano l'irrisorio 2%, livello che s'come potrebbe consentire un ritorno (...manca solo che dopo tutta questa fatica per fare il partito unico gli piazzino Giancarlo..Il leghista e numero uno dello Sviluppo economico: "La svolta Green dell'Ue è troppo rapida. O tutto il mondo condivide lo stesso obiettivo, o l'Europa perde la competizione con le grandi potenze" ...Il ministro leghista ha anche annunciato un piano per l'ex Ilva, parlando di lavoro («no al far west, occorrono regole»), riforma del fisco («non c'è tempo per farne una significativa»), 5 G («si anch ...