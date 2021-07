Gianni Morandi | la convalescenza prosegue | ' Ora posso a giocare a ping - pong'

(Di lunedì 19 luglio 2021) la. Il cantante emiliano, a oltre quattro mesi dalla spaventosa ustione alla mano causata da un incidente in campagna, non si è ancora ripreso del tutto e sta affrontando una ...

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Leggi anche > Per cercare di riprendere la completa funzionalità della mano gravemente ustionata nello scorso marzo,sta indossando diversi tipi di palmari , degli speciali tutori ...Gli Oblivion sono i cinque sensi della satira musicale, i cinque continenti della parodia, i cinque gradi di separazione fra i Queen e. Li hanno definiti 'atomizzatori di repertori ...Gianni Morandi, la convalescenza prosegue. Il cantante emiliano, a oltre quattro mesi dalla spaventosa ustione alla mano causata da un incidente in campagna, non si è ancora ...Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli: in una parola sola: Oblivion. Saranno protagonisti di uno show in forma di intervista collettiva domenica 25 lu ...