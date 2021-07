G20 a Napoli | blitz di un gruppo di attivisti a Palazzo Reale

(Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Le misure di sicurezza da adottare in occasione dei vertici dei Ministri dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia dei Paesi membri del G20 che si svolgeranno giovedì e venerdì prossimi sono stati oggetto del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di, Marco Valentini. Al Comitato hanno partecipato il procuratore Giovanni Melillo, il procuratore presso il Tribunale diNord f.f., l’assessore al Trasporto Pubblico e Mobilità del Comune, i vertici delle forze di polizia, il Capo Centro DIA e il comandante della Polizia locale. Oggi undi ...

Una notizia senza precedenti di sorta e alla vigilia deldel Clima coi ministri dell'Ambiente riuniti a. In quasi tutte le maggiori città campane,compresa, infatti, anche durante ...... del Clima e dell'Energia dei Paesi membri delche si svolgeranno il 22 e 23 luglio prossimo aNAPOLI – Un appello accorato e preoccupato che invoca seri provvedimenti di tutti i livelli istituzionali per fronteggiare il Climate Change è stato lanciato dal candidato sindaco di Napoli Sergio D’A ...Oggi un gruppo di attivisti della rete Bees Against G20 ha effettuato un blitz all'interno di Palazzo Reale a Napoli che ospiterà nei prossimi giorni il G20 dei Ministri dell'Ambiente. (ANSA) ...