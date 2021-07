Franza | ' Vogliamo collaborare con le istituzioni | ma il Frangipane non può essere un ospedale di frontiera'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Franza Vogliamo

AvellinoToday

collaborare con le istituzioni, ma il Frangipane non può essere un ospedale di frontiera. ... Così il sindaco di Ariano Irpino, Enrico. ...Pur consapevoli delle tante difficoltà politiche e giuridiche, nonrinunciare a scrivere ... Per capirne l'importanza, preziosi gli articoli di Lucasu https://formiche.net/ e di Antonio ...Al centro della pubblicazione il sodalizio tra l'architetto verbanese Gino Franzi e gli ingegneri novaresi Mario Martelli e Wilelmo Torri ...Coloro che fanno politica fregandosene di tutto e di tutti, stravolgendo la realtà in base alla loro convenienza fino ad arrivare a pronunciare palesi bugie, sono i politici che in Italia riscontrano ...