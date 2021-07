Francia, vandalizzati due centri vaccinali (Di lunedì 19 luglio 2021) Due centri vaccinali vandalizzati in Francia durante le proteste del weekend contro le nuove misure anti - Covid. A Grenoble, nel sud - est, il centro ricoperto di graffiti e allagato con tubi da ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 luglio 2021) Dueindurante le proteste del weekend contro le nuove misure anti - Covid. A Grenoble, nel sud - est, il centro ricoperto di graffiti e allagato con tubi da ...

Stronza : C-O-G-L-I-O-N-I. - Maurizio62 : RT @Open_gol: Le proteste contro il Green pass obbligatorio in Francia si sono scatenate anche contro i centri vaccinali - Open_gol : Le proteste contro il Green pass obbligatorio in Francia si sono scatenate anche contro i centri vaccinali - AppostaMi : Vandalizzati due centri vaccinali in Francia. Che differenza c'è fra i nostri imbecilli #novax e gli imbecilli… - oknosureddit : #Covid: proteste in Francia, vandalizzati 2 centri vaccinali. A Grenoble e vicino Biarritz -

