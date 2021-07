Élite, Miguel Bernardeau dice addio alla serie: se ne va Guzman (Di lunedì 19 luglio 2021) Élite, Miguel Bernardeau dice addio alla serie: l'interprete di Guzman nella serie tv se ne va dopo la quarta stagione Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 19 luglio 2021): l'interprete dinellatv se ne va dopo la quarta stagione Tvserial.it.

fearlesslouivs : miguel ha lasciato definitivamente élite, durante tutti questi anni a seguire la serie mi sono molto affezionata a… - f0lkl0relwt : miguel bernardeau lascia definitivamente élite, mi sono affezionatx molto a lui e mi dispiace non vederlo nella quinta stagione - durchdienachtx : RT @aronvstyles: si sapeva che miguel sarebbe andato via da élite, un altro pezzo importante... ?? - aronvstyles : si sapeva che miguel sarebbe andato via da élite, un altro pezzo importante... ?? -

L'attore ha voluto salutare gli estimatori con un annuncio video ufficiale: Ciao, sono Miguel Bernardeau e per chi ha guardato il finale di Èlite 4 voglio dirvi addio e mandarvi un grande abbraccio.

Il cast di Elite 4, già in gran pare rivoluzionato rispetto alle stagioni precedenti, perde uno dei suoi veterani: l'attore Miguel Bernardeau ha salutato i seguaci della serie con un videomessaggio in cui conferma il suo addio al popolare teen drama a tinte gialle di Netflix.