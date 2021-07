È morta Joyce MacKenzie | la Jane di Tarzan nella Hollywood anni ’50 Recitò con miti come Bogart e Mitchum

(Di lunedì 19 luglio 2021) L’attrice statunitense, la Jean più nota e amata che l’interminabile saga cinematografica diannoveri e ricordi, non c’è più. Se ne andata, in punta di piedi, lo scorso 10 giugno. Maormai avviene sempre più spesso, il figlio Norman Leimert ha dato l’annuncio ufficiale della sua scomparsa a TheReporter a funerali avvenuti. Star di talento, eppure presenza discreta del firmamentoiano,all’età di 95in una struttura sanitaria di ...

Joyce MacKenzie, una delle interpreti più amate di Jane di Tarza, è morta: l'attrice si è spenta a 95 anni in una struttura sanitaria.Era Jane, la donna di Tarzan. Forse la più iconica tra le tante cattri che hanno vestito i succinti panni della compagna del re della giungla. L'interpretazione della attrice statunitense Joyce MacKe ...