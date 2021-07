Covid, i dati: 2.072 positivi con 89.089 test, tasso di positività sale al 2,3%. In crescita i ricoveri (+52) e le terapie intensive (+6) (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 2.072 i positivi al test del Sars-CoV-2 registrati nelle ultime ventiquattr’ore in Italia, oltre mille in meno di ieri (erano stati 3.127). Le nuove vittime sono 7 (ieri erano state 3). I tamponi effettuati sono stati 89.089 (47.225 molecolari e 41.864 antigenici) per un tasso di positività che tocca il dato più alto degli ultimi mesi: è al 2,3% (ieri era all’1,9%). Il saldo quotidiano tra ingressi e uscite nei reparti di terapia intensiva segna +6, frutto di 16 nuovi ingressi e 10 dimissioni. I posti letto ad alta intensità occupati in Italia sono 162, per un tasso di occupazione da parte dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 2.072 ialdel Sars-CoV-2 registrati nelle ultime ventiquattr’ore in Italia, oltre mille in meno di ieri (erano stati 3.127). Le nuove vittime sono 7 (ieri erano state 3). I tamponi effettuati sono stati 89.089 (47.225 molecolari e 41.864 antigenici) per undità che tocca il dato più alto degli ultimi mesi: è al 2,3% (ieri era all’1,9%). Il saldo quotidiano tra ingressi e uscite nei reparti di terapia intensiva segna +6, frutto di 16 nuovi ingressi e 10 dimissioni. I posti letto ad alta intensità occupati in Italia sono 162, per undi occupazione da parte dei ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : I dati dell'Iss dimostrano che i vaccini in Italia stanno funzionando incredibilmente bene. Evitano le formi più gr… - Agenzia_Ansa : FLASH | Salgono ancora leggermente i positivi ai test per il Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.127 seco… - borghi_claudio : 3) LA POPOLAZIONE A RISCHIO E' GIA' TOTALMENTE VACCINATA perchè il covid è pericoloso soprattutto over 60 e ai dati… - SilvanoPravato : RT @RaiNews: I positivi ai test per i #Covid individuati nelle ultime 24 ore in #Italia sono 2.072, secondo i dati del ministero della Salu… - Ossmeteobargone : RT @RaiNews: I positivi ai test per i #Covid individuati nelle ultime 24 ore in #Italia sono 2.072, secondo i dati del ministero della Salu… -