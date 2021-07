Come rielaborare un fallimento (Di martedì 20 luglio 2021) Non è un libro facile quello che Giovanni Mari ha proposto in vista dell’anniversario del G8, Genova, vent’anni dopo (People, pp. 170, euro 15). Non lo è perché testimonia della memoria dolente di chi Come lui, genovese, cronista del Secolo XIX durante quei giorni, uomo di sinistra da sempre, ritiene di aver visto consumarsi in quella vicenda l’ultimo slancio di molte delle possibilità di cambiamento a cui guardava con interesse e sincera passione. Ma, allo stesso tempo, si tratta di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 luglio 2021) Non è un libro facile quello che Giovanni Mari ha proposto in vista dell’anniversario del G8, Genova, vent’anni dopo (People, pp. 170, euro 15). Non lo è perché testimonia della memoria dolente di chilui, genovese, cronista del Secolo XIX durante quei giorni, uomo di sinistra da sempre, ritiene di aver visto consumarsi in quella vicenda l’ultimo slancio di molte delle possibilità di cambiamento a cui guardava con interesse e sincera passione. Ma, allo stesso tempo, si tratta di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

