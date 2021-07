Calciomercato Milan: è ufficiale l’ennesimo acquisto! Scelta una maglia prestigiosa (Di lunedì 19 luglio 2021) Scatenato il Milan in sede di Calciomercato. È arrivata infatti poche ore l’ufficialità per il quinto acquisto rossonero. Si tratta di un ritorno. L’identikit del calciatore in questione corrisponde al madridista Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo, ventidue anni il prossimo 3 agosto, ha deciso così di tornare a Milano, dove tanto bene aveva fatto la stagione scorsa, autore di ben 7 gol e 3 assist su 39 presenze stagionali. ufficiale: Brahim Diaz torna al Milan Un ritorno importante per il team allenato da Stefano Pioli, che lo ha espressamente richiesto agli uomini mercato del ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 luglio 2021) Scatenato ilin sede di. È arrivata infatti poche ore l’ufficialità per il quinto acquisto rossonero. Si tratta di un ritorno. L’identikit del calciatore in questione corrisponde al madridista Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo, ventidue anni il prossimo 3 agosto, ha deciso così di tornare ao, dove tanto bene aveva fatto la stagione scorsa, autore di ben 7 gol e 3 assist su 39 presenze stagionali.: Brahim Diaz torna alUn ritorno importante per il team allenato da Stefano Pioli, che lo ha espressamente richiesto agli uomini mercato del ...

