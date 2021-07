Advertising

anthunesarth : Bella Hadid utilizando Schiaparelli no tapete vermelho do Festival Cannes 2021. #Cannes2021 Fotos: Getty Images - leggoit : Bella Hadid a Cannes, il look è hot: seno scoperto e un'enorme collana «bronco-polmonare» - cleopheejager : ho visto delle foto di bella hadid che mi tentano, perché sono fatta così - igbfmous : @artchyleigh Gigi e Bella Hadid - copyhst91 : @hrrywz bella hadid e cocielo -

Ultime Notizie dalla rete : Bella Hadid

Vanity Fair Italia

L'attrice, qualche giorno fa a Cannes per il Festival, sul red carpet non è passata inosservata: merito di un lungo abito nero dalla scollatura a dir poco generosa, ma soprattutto della enorme ...Nel mezzo tante star e bellezza sul red carpet, come, Laetitia Casta o Sharon Stone, ma anche le grandi firme italiane come Nanni Moretti, che riceve la standing ovation per il suo Tre ...L’attrice Bella Hadid, qualche giorno fa a Cannes per il Festival, sul red carpet non è passata inosservata: merito di un lungo abito nero ...Dopo Gigi Hadid, anche Blake Lively si è ribellata ai paparazzi e alla loro invadenza. Passeggiava tra le strade di New York con i figli quando si è accorta di essere inseguita da un fotografo. L’espe ...