Bayern Monaco: Corentin Tolisso in scadenza (Di lunedì 19 luglio 2021) Classe ’94, Tolisso rappresenta un’ottima occasione di mercato, poiché il contratto che lo lega al Bayern Monaco scadrà la prossima estate. Proprio per questo motivo, Corentin Tolisso sarebbe in uscita dal Bayern Monaco. Un profilo come quello del calciatore francese attira ovviamente l’interesse di tantissimi club, tra i quali vi sarebbero anche il Napoli e la Juventus. Il club bavarese vorrebbe evitare che il giocatore rescinda il contratto a parametro zero. Bayern Monaco: Corentin Tolisso il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021) Classe ’94,rappresenta un’ottima occasione di mercato, poiché il contratto che lo lega alscadrà la prossima estate. Proprio per questo motivo,sarebbe in uscita dal. Un profilo come quello del calciatore francese attira ovviamente l’interesse di tantissimi club, tra i quali vi sarebbero anche il Napoli e la Juventus. Il club bavarese vorrebbe evitare che il giocatore rescinda il contratto a parametro zero.il ...

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Il Bayern Monaco cerca un terzino destro: sondaggio per tre nomi del Barcellona Commenta per primo Il Bayern Monaco è alla ricerca di un terzino destro. Secondo RAC1 , radio catalana, i bavaresi sarebbero interessati in questo senso ad un laterale del Barcellona . Sul piatto i nomi di Dest , Emerson ...

Juve, tutto su Locatelli: nuovi contatti con il Sassuolo ... rilanciata dalla stampa francese, che porta a Corentin Tolisso : l'ex Lione è stato un obiettivo di vecchia data, ma la lunga lista di infortuni in carriera e le richieste elevate del Bayern Monaco ...

Bayern Monaco, Nagelsmann senza tre giocatori per l'esordio in Bundesliga TUTTO mercato WEB Cronaca: Sergino Dest è la soluzione da sogno del terzino destro del Bayern Secondo gli attuali resoconti dei media, il Bayern vuole rafforzare la sua difesa di destra anche quest'estate. In Spagna, attualmente circolano notizie ...

Bayern Monaco, chiesto un terzino destro al Barcellona Il Bayern Monaco è alla ricerca di un terzino destro e avrebbe chiesto al Barcellona che ha abbondanza in quel ruolo ...

