Atp Gstaad 2021, il montepremi e il prize money (Di lunedì 19 luglio 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Gstaad 2021, torneo in programma dal 19 al 25 luglio. Denis Shapovalov comanda un seeding privo di presenze azzurre, divise tra Los Cabos e Umago, oltre che a Tokyo, dove sono imminenti i Giochi Olimpici. Tra i nomi più importanti da segnalare anche Roberto Bautista Agut e Casper Ruud. E’ di 419 mila euro il prize money complessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Esattamente 5,415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 19 al 25 luglio. Denis Shapovalov comanda un seeding privo di presenze azzurre, divise tra Los Cabos e Umago, oltre che a Tokyo, dove sono imminenti i Giochi Olimpici. Tra i nomi più importanti da segnalare anche Roberto Bautista Agut e Casper Ruud. E’ di 419 mila euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Esattamente 5,415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal ...

