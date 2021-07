Whirlpool | via ai licenziamenti De Magistris | Una tragedia che dimostra la debolezza dello Stato

(Di domenica 18 luglio 2021) “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, articolo 1 della Costituzione, l’inizio di una delle Costituzioni più belle al mondo che, il più delle volte, viene profondamente mortificata. Oggi purtroppo è uno di quei giorni. Sono iniziati idei dipendentistabilimentodi Napoli, una vera e propriaper le lavoratrici, i lavoratori e le famiglie che hanno duramente operato in quell’azienda. E’ sempre unaquando un’impresa chiude ma in questo territorio e, in questo periodo storico, lo è ancor di più. State per l’ennesima voltando la ...

... la criminalità pesca dove c'è disperazione, dove non c'è un'immediatad'uscita e offre facili alternative. Voi da che parte state davvero? Noi e gli operai dellaaspettiamo ancora una ...... stavolta non c'è tempo per rinvii, trattative, appelli alle autorità e così: i 'padroni', ... Ragioni strutturali non meno gravi sono alla base di altre crisi aziendali: da Embraco a, si ...Sono iniziati i licenziamenti dei dipendenti dello stabilimento Whirlpool di Napoli, una vera e propria tragedia per le lavoratrici, i lavoratori e le famiglie che hanno duramente operato in quell’azi ..."L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, articolo 1 della Costituzione, l'inizio di una delle Costituzioni più belle al mondo che, il più delle volte, viene profondamente mortificata. Oggi purtr ...