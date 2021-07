Warframe | l' attesa espansione The New War in 30 minuti di trailer alla Tennocon

(Di domenica 18 luglio 2021) In queste ultime ore ha avuto luogo la, l'evento digitale fanmade dedicato a. È stata l'occasione perfetta per presentare il futuro del gioco e quello che i giocatori possono aspettarsi nei prossimi mesi. Era logico, quindi, che l'intero evento si concludesse con il botto e così è stato, grazietrasmissione di undi ben 30interamente dedicato a The New War, la nuovadi. Potete ammirare il lungo video di gameplay qui di seguito, a partire dal minuto 5:42:18: Leggi altro...

Dopo anni di attesa, i ragazzi di Digital Extrimes hanno finalmente rivelato la data di presentazione di The New War. Il sito web ufficiale del gioco conferma che: The New War sarà la star dell'evento interattivo una tantum con un'anteprima di nuovi contenuti esclusivi. Warframe, il free-to-play di Digital Extremes lanciato nel 2013 e tutt0ra in open beta, sta per ricevere il nuovo aggiornamento The New War. Warframe riceverà l'espansione The New War entro l'anno e, con esso, una nuova modalità storia e personaggi giocabili inediti.