Tokyo 2021 | errore di procedura clamoroso della Polonia | sei nuotatori costretti a tornare a casa

(Di domenica 18 luglio 2021) UndidavveroquelloFedernuoto. Alicja Tchórz, Bartosz Piszczorowicz, Aleksandra Pola?ska, Mateusz Chowaniec, Dominika Kossakowska e Jan Ho?ub, poco dopo essere giunti aper prendere parte alle Olimpiadi, sono statia far ritorno aper un gravenell’iscrizione. Larisulta essere qualificata ai Giochi con le staffette 4×100 sl uomini e donne, 4×200 sl uomini, 4×100 mista maschile e 4×100 mista mixed. Per essere inseriti tra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - Agenzia_Ansa : Due atleti nel Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta dei primi casi che rig… - repubblica : C'è il virus nel Villaggio, Tokyo sempre più chiusa. Il Covid minaccia i Giochi - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Due atleti nel Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta dei primi casi che riguardan… - LaStampa : Olimpiadi Tokyo 2020: positivi al Covid due calciatori e un funzionario sudafricani. Dopo il volo aereo anche il te… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2021

Come riferito dalla RRF: ' Sono stati analizzati i risultati di due potenziali sostituiti e si è arrivati alla conclusione che non vi fossero gli standard olimpici per prendere parte alla competizione ...A cinque giorni dalla cerimonia di apertura dei Gioghi digli organizzatori hanno reso noto che altri membri della squadra sono stati isolati nelle loro stanze. Un terzo atleta colpito dal ...Pprimi casi di contagio tra gli atleti, aumente l'allarme sui Giochi Olimpici così come la preoccupazione degli organizzatori e del Comitato olimpico internazionale.Un errore di procedura davvero clamoroso quello della Federnuoto della Polonia. Alicja Tchórz, Bartosz Piszczorowicz, Aleksandra Polanska, Mateusz Chowaniec, Dominika Kossakowska e Jan Holub, poco dop ...