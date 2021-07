Si tuffa nel Ticino in piena per una nuotata, rifiuta un passaggio in barca e poi sparisce (Di domenica 18 luglio 2021) Pavia, 18 luglio 2021 - Sono in corso le ricerche in Ticino di un 46enne di Cura Carpignano, disperso in acqua dalla serata di ieri, sabato 17 luglio. L'allarme era scattato dopo le 20 dal Canarazzo: ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 luglio 2021) Pavia, 18 luglio 2021 - Sono in corso le ricerche indi un 46enne di Cura Carpignano, disperso in acqua dalla serata di ieri, sabato 17 luglio. L'allarme era scattato dopo le 20 dal Canarazzo: ...

Advertising

Giorno_Pavia : Si tuffa nel Ticino in piena per una nuotata, rifiuta un passaggio in barca e poi sparisce - lucio22673283 : RT @Asiablog_it: #16LUGLIO 1966 ???? Per dimostrare di essere in ottima salute, il 73enne #Mao Zedong si tuffa nel fiume Azzurro e nuota, st… - Ale_CNCC : RT @Hazydavey38: Ho beccato la pubblicità di un costume con la tasca impermeabile, c'è questo ragazzo che entra in acqua con uno smartphone… - mfasgiud : RT @Asiablog_it: #16LUGLIO 1966 ???? Per dimostrare di essere in ottima salute, il 73enne #Mao Zedong si tuffa nel fiume Azzurro e nuota, st… - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: #16LUGLIO 1966 ???? Per dimostrare di essere in ottima salute, il 73enne #Mao Zedong si tuffa nel fiume Azzurro e nuota, st… -