Scoppia rissa per un parcheggio: 3 arresti (Di domenica 18 luglio 2021) I carabinieri della stazione di piazza Dante, hanno arrestato tre persone, due uomini di 20 e 27 anni nonché una donna di 31, tutti catanesi, poiché ritenuti responsabili di rissa, lesioni personali, ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 18 luglio 2021) I carabinieri della stazione di piazza Dante, hanno arrestato tre persone, due uomini di 20 e 27 anni nonché una donna di 31, tutti catanesi, poiché ritenuti responsabili di, lesioni personali, ...

Caldo e aggressività: il fenomeno della "beach litigation" a cura di dott.ssa Claudia Ambrosio- Criminologa L'estate, le vacanze dovrebbero farci pensare solo al benessere, al relax, alla voglia di divertirsi ma ...

L’Aquila: scoppia una rissa in pieno centro Intervengono le pattuglie della Polizia di Stato. I giovani coinvolti saranno denunciati: alcuni di loro hanno anche dei precedenti. 5 ragazzi, in prossimità della Fontana Luminosa, hanno iniziato una ...

