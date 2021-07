Sacchi | ' Juve favorita | Inzaghi va aiutato | il Milan ha le idee' E Bacchetta Gigio

Advertising

Spese parole di elogio per la Nazionale, 'perché ha saputo vincere con merito, praticando un calcio moderno, e ha trascinato un intero Paese oltre le sue secolari paure', Arrigosi tuffa sul prossimo campionato e prova a leggerne la trama. Segui tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le nostre Newsletter "Che Storie!" e "Ultim'ora" ISCRIVITI Scegli l'...... Arrigoha detto la sua sul campionato che sta per ricominciare non lesinando le solite ... Vedo lafavorita su Inter e Milan, ha qualcosa di più. Il ritorno di Allegri ridà entusiasmo all'...Arrigo Sacchi si tuffa sul prossimo campionato e prova a leggerne la trama Spese parole di elogio per la Nazionale, “Perché ha saputo vincere con merito, praticando un calcio moderno, e ha trascinato ...Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale, ha parlato anche di Inzaghi: 'Simone è un allenatore preparato, lo ha dimostrato alla Lazio'.