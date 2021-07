Roma, da profilo fake assessore messaggio-truffa a partecipanti ‘concorsone’ (Di domenica 18 luglio 2021) “Ciao vincitori, congratulazioni per la tua fortuna. Solo i fortunati saranno selezionati come vincitorie riceveranno un messaggio speciale da me”. Inizia così, a quanto apprende l’Adnkronos, il messaggio inviato su messenger dal profilo facebook – fake – dell’assessore capitolino al personale, all’anagrafe e stato civile Antonio De Santis a centinaia di partecipanti al “concorsone” del Comune di Roma. L’ennesimo disagio dopo la prova per i funzionari annullata, che però stavolta è una vera e propria frode, con cui naturalmente il Campidoglio non ha nulla a che fare. Ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) “Ciao vincitori, congratulazioni per la tua fortuna. Solo i fortunati saranno selezionati come vincitorie riceveranno unspeciale da me”. Inizia così, a quanto apprende l’Adnkronos, ilinviato su messenger dalfacebook –– dell’capitolino al personale, all’anagrafe e stato civile Antonio De Santis a centinaia dial “concorsone” del Comune di. L’ennesimo disagio dopo la prova per i funzionari annullata, che però stavolta è una vera e propria frode, con cui naturalmente il Campidoglio non ha nulla a che fare. Ad ...

