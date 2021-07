Advertising

Bart42519094 : RT @LaGazzettaWeb: Potenza, dighe piene ma i campi sono a secco - LaGazzettaWeb : Potenza, dighe piene ma i campi sono a secco -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza dighe

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Nelle sei principalilucane, ad oggi, la disponibilità di acqua è di oltre 90 milioni di mc in più rispetto al 2020. Sono stati invasati, infatti, 415 milioni di mc a fronte dei 320 ...Nell'ambito idroelettrico, Enel Green Power gestisce in Toscana 13, 3 sbarramenti e 32 ... Gli impianti idroelettrici Enel Green Power della Toscana hanno unaefficiente di 250 MW e ...Potenza - Nelle sei principali dighe lucane, ad oggi, la disponibilità di acqua è di oltre 90 milioni di mc in più rispetto al 2020. Sono stati invasati, infatti, 415 milioni di mc a fronte dei 320 mi ...Il bilancio è di 157 morti tra Germania e Belgio, i Paesi più colpiti dal peggiore disastro naturale nel nord Europa in più di mezzo secolo. Un numero drammatico che affianca quello dei dispersi, oltr ...