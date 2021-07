Piercamillo Davigo indagato? Dopo Palamara | per le toghe un altro capro espiatorio è provvidenziale

(Di domenica 18 luglio 2021) L'indagine a carico diha lo stesso segno di quella che lui reclamava dalla Procura milanese, che a suo dire cincischiava e la cui inerzia lo induceva a percorrere la via informale del conciliabolo e delle confidenze a bordo della tromba delle scale con un senatore grillino, quel Nicola Morra presidente della commissione parlamentare Antimafia che rimproverava ai calabresi di aver votato per una malata di cancro (Jole Santelli): e il segno che accomuna le due faccende è la tardività. La tardività di cui si doleva, perché Milano stava ferma pur davanti a notizie su fatti di gravità inaudita (le rivelazioni ...

Advertising

VittorioSgarbi : Piercamillo Davigo indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso Eni. Un tale qualche tempo fa… - ferrazza : Piercamillo Davigo indagato. È innocente fino a prova contraria. A differenza di quello che pensa lui. - ilriformista : Davigo, capite? L’eroe di chiunque voglia fare giustizia, denunciare i reprobi, i colpevoli, i sospettati, gli indi… - gigidimeodirect : RT @VittorioSgarbi: Piercamillo Davigo indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso Eni. Un tale qualche tempo fa ebbe… - SBerritta : RT @ilriformista: Davigo, capite? L’eroe di chiunque voglia fare giustizia, denunciare i reprobi, i colpevoli, i sospettati, gli indiziati,… -

Ultime Notizie dalla rete : Piercamillo Davigo

AGI - L'iscrizione nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d'ufficio dell'ex consigliere del Csm,, è l'ultimo sviluppo dell'inchiesta della Procura di Brescia sulla diffusione di alcuni verbali secretati, resi al pm di Milano Paolo Storari (anche lui indagato) dal plurindagato ...L'ex componente del Csm,, al quale nel 2020 il pm milanese Paolo Storari (in reazione all'asserito immobilismo dei capi) consegnò i verbali di Piero Amara sulla loggia Ungheria , è indagato a Brescia per l'...Parla l'avvocato di Piercamillo Davigo, sorpreso dell'indagine a carico dell'ex Csm per il caso Amara-Ungheria: “non è crimine, è stupidaggine. È l'uomo più limpido d'Europa” ...L'ex pm è accusato di rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito delle dichiarazioni sulla presunta Loggia Ungheria. Mercoledì l'udienza della collaboratrice, a rischio licenziamento. Lei protesta ...