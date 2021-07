(Di domenica 18 luglio 2021) AGI - L'estensione dell'obbligo delsarà al centro di una settimana politica che si annuncia rovente: le ultime indicazioni per il nuovo decreto anti-Covid dovrebbero arrivare dalla riunione del Cts e poi della cabina di regia. Si parla di renderlo necessario per accedere alle discoteche e ai ristoranti al chiuso, oltre che per stadi, piscine, palestre, concerti e per tutte le attività collettive, compresi i viaggi in treno o aereo. Matteo Salvini non ha esitato a definire questo allargamento dell'obbligo "una cazzata pazzesca": "Mi rifiuto di vedere qualcuno che lo insegue con un tampone o una siringa", ha detto il leader leghista pensando al ...

Advertising

Agenzia_Italia : Maggioranza divisa sulla stretta del Green Pass, le ipotesi allo studio - marcocarestia : RT @sole24ore: #Greenpass, le ipotesi dai #trasporti agli #stadi. Maggioranza divisa su #bar e #ristoranti: - pleopizzi : RT @Radio24_news: #16luglio: #greenpass , maggioranza divisa. #Salvini glissa su #vaccino e non solo; la #VarianteDelta blocca gli italian… - sergioverolebo1 : RT @sole24ore: #Greenpass, le ipotesi dai #trasporti agli #stadi. Maggioranza divisa su #bar e #ristoranti: - RobRe62 : RT @sole24ore: #Greenpass, le ipotesi dai #trasporti agli #stadi. Maggioranza divisa su #bar e #ristoranti: -

Ultime Notizie dalla rete : Maggioranza divisa

Il Sole 24 ORE

... il quale si riferisce alla possibilità di rendere obbligatorio il Green Pass per qualsiasi ingresso a locali al chiuso dal 1 agosto prossimo: lain tal senso e alla fine ...- - > Leggi Anche Green pass Italia, attesa per la cabina di regia -la politica - - > Leggi ... I partiti dellastanno mediando sulla data di riapertura delle sale da ballo in modo ...I contagi aumentano, i parametri non sono ancora cambiati e molte regioni hanno superato i limiti imposti dalla normativa vigente anche se la situazione delle terapie intensive non preoccupa.Nuovo Green Pass Italia dal 1 agosto: Decreto Covid già giovedì 22 in CdM? Le novità: obbligo per ristoranti (da decidere), multe, modifica parametri ...