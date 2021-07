Le critiche e la marcia indietro: BoJo in isolamento (Di domenica 18 luglio 2021) Il primo ministro britannico Johnson costretto all'isolamento dopo essere stato il contatto con un positivo al Covid. "Svolgerà le sue attività da remoto", ha spiegato il suo portavoce Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 luglio 2021) Il primo ministro britannico Johnson costretto all'dopo essere stato il contatto con un positivo al Covid. "Svolgerà le sue attività da remoto", ha spiegato il suo portavoce

Advertising

fuoripistanet : La FIA fa marcia indietro sui 2 secondi al Pit: c'è una nuova direttiva Troppo forti le critiche arrivate da scude… - bizcommunityit : Covid, Johnson travolto dalle critiche fa marcia indietro: andrà in isolamento - paolacx2 : Johnson travolto dalle critiche fa marcia indietro: si isolerà dopo il contatto con il ministro positivo … devo dir… - Italia_Notizie : Covid, Johnson travolto dalle critiche fa marcia indietro: andrà in quarantena dopo contatto con un suo ministro po… - grande_luciano : @GiovanniToti @LaVeritaWeb Stai facendo marcia indietro dopo le critiche ricevute per le minacce ai non vaccinati. Uomo senza palle -