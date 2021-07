La macchina si schianta contro un palo e prende fuoco, due ragazzi gravi (Di domenica 18 luglio 2021) L'auto che sbanda, lo scontro, violentissimo, e le fiamme. Drammatico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano, dove due ragazzi sono finiti in ospedale in condizioni gravi dopo ... Leggi su milanotoday (Di domenica 18 luglio 2021) L'auto che sbanda, lo s, violentissimo, e le fiamme. Drammatico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano, dove duesono finiti in ospedale in condizionidopo ...

Advertising

infoitinterno : La macchina si schianta contro un palo e prende fuoco, due ragazzi gravi - pattygatty65 : @vfeltri Anche chi si droga e muore di overdose , anche chi fuma e muore di cancro ai polmoni , anche chi mangia tr… - Simone38126862 : @tarantinato @parcesepulto Magari un tir si schianta contro la tua macchina con te dentro e finisce che schiatti tu! - DMicol78 : @Scacciavillani ottimo. stesso discorso vale per chi va a 200 km in macchina e si schianta.. per colui che fuma e… - ohyesyey : @asyourmother se stay safe na ciola che qui sotto da me se stavano pe schiantà con la macchina pe fa i coglioni -