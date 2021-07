La Corte Costituzionale sollecita la revisione dell’aggio (Di domenica 18 luglio 2021) La Corte Costituzionale, con la sentenza 10.6.2021, n. 120, ha respinto ancora una volta la questione di legittimità Costituzionale (sollevata questa volta dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 53, 7 e 97 della Costituzione) sull’aggio di riscossione o, più precisamente ”sull’art. 17, comma 33, del d.lgs. 13.4.1999, n. 112 che nel testo modificato dall’art. 32, comma 1, del d.l. 29.11.2008, n. 185, affermava che “l’attività dell’agente della riscossine è remunerato con un aggio, parti al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del ... Leggi su leggioggi (Di domenica 18 luglio 2021) La, con la sentenza 10.6.2021, n. 120, ha respinto ancora una volta la questione di legittimità(sollevata questa volta dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 53, 7 e 97 della Costituzione) sull’aggio di riscossione o, più precisamente ”sull’art. 17, comma 33, del d.lgs. 13.4.1999, n. 112 che nel testo modificato dall’art. 32, comma 1, del d.l. 29.11.2008, n. 185, affermava che “l’attività dell’agente della riscossine è remunerato con un aggio, parti al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del ...

