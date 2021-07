Inter | c' è Moratti per sperare

Advertising

wihakaydaa : @NonConoscoVG Ah. No perché “il cinese” sta distruggendo l’Inter. Intertristi del ??felici solo per la gestione fami… - BeppeMastrotta : RT @AndreaInterNews: Fabregas all'Inter? Il colpo del Centenario promesso da Moratti ?? - AndreaInterNews : Fabregas all'Inter? Il colpo del Centenario promesso da Moratti ?? - tottimitico : @4n1mo51t1som1n4 @teoeas @PinoVaccaro77 E appunto l'affare barella lo dimostra La Roma offriva di più ma l'ha dato… - 81_ugo : @gizzo97 @tommasogiulini Si veramente Giulini è + interista de Moratti.Una roba vergognosa.Riteniamoci fortunati ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Moratti

Quotidiano.net

Italo Cucci Molti vorrebbero " come la canzone " che questa storia azzurra non finisse mai. Il desiderio non sottintende infinito amor patrio ma?meglio che continuiamo a goderci l'Italia di Mancini ......che l'artefice principale di questi movimenti è proprio quel Leonardo che ha guidato l'per sei mesi nel 2011. E che proprio in quel periodo fù contattato dal club parigino, conche (da ...Molti vorrebbero – come la canzone – che questa storia azzurra non finisse mai. Il desiderio non sottintende infinito amor patrio ma…meglio che continuiamo a goderci l’Italia di Mancini prima di mette ...Ma oggi, dopo i «grandi sindaci del centrodestra» Gabriele Albertini e Letizia Moratti, «non c'è nei cassetti un'idea, una visione per il futuro di Milano». E se non c'è per «la città italiana più ...