Giulia Salemi condivide una foto di Ariadna Romero con Leo | la bellissima solidarietà femminile fa impazzire i social

(Di domenica 18 luglio 2021)ha condiviso nelle sue storie di Instagram un bellissimo scatto con protagonistae il piccolo Leonardo tra le braccia in occasione del compleanno.unadicon Leo: il bellissimo gesto Oggi il figlio di Pierpaolo Pretelli eha compiuto 4 anni ed ha festeggiato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

lisa27602439 : RT @Agata76578407: Giulia Salemi che donna!!! Bambina quando serve ma Donna matura chapeau #prelemi - Bahija15729072 : RT @giada_t07: Giulia Salemi si spende sempre per le persone che ama?? spero che le persone che la circondano la valorizzino sempre, perché… - MariaGr91025710 : RT @brookesbellarke: giulia salemi in tendenza semplicemente perché esiste - Bahija15729072 : RT @MeryDolcezza: Giulia Salemi è Una Grande Donna E Anche Oggi Lo Ha Dimostrato Fiera Di LEI ??#prelemi - Bahija15729072 : RT @Daniela34438682: @blogtivvu Giulia Salemi sempre impeccabile...tanti dovrebbero imparare da lei! -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Oggi il figlio di Pierpaolo Pretelli compie 4 anni e festeggia insieme alla sua famiglia. Mamma e papà presentissimi così come, fidanzata dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip . Pierpaolo efesteggiano il compleanno di Leonardo Proprio alcuni minuti fa, la pagina Instagram "Le bimbe di Pier",...Tuttavia, la loro presunta liaison non si è mai trasformata in qualcosa di concreto, tanto che la modella si è fidanzata poco dopo con, dimenticando presto i bei momenti trascorsi in ...Oggi è il quarto compleanno del piccolo Leonardo, figlio di Pierpaolo Pretelli ed Ariadna Romero. I genitori hanno organizzato una festa di ...E' presente anche Giulia Salemi al compleanno del piccolo Leonardo, figlio di Pierpaolo Pretelli, avuto dalla precedente relazione con la modella Ariadna Romero.