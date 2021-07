Giulia De Lellis “ubriaca” di felicità apre il suo cuore: “Per te ho progetti importanti…” (Di domenica 18 luglio 2021) Una Giulia De Lellis sognante e all’apice della felicità si apre con i suoi fan come non mai, invadendoli con la sua positività e dando un indizio sul futuro E’… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 18 luglio 2021) UnaDesognante e all’apice dellasicon i suoi fan come non mai, invadendoli con la sua positività e dando un indizio sul futuro E’… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

giovaknd : Giulia De Lellis a 10m da me, fregna atomica - blazedrops_ : @valucouldstay @paper_doII @notmyhomeland13 @matteoswift13 finalmente, la nostra giulia de lellis era - heart_kandrakar : RT @xattorneyx: A me le storie di Giulia de Lellis che copra cose per le sue nipoti o semplicemente parla di loro o sta con loro mi fanno s… - bastatehairotto : Posso? Giulia de lellis sa vendere, sa fare pubblicità. - justlifeonmars : @judaelaw altro che giulia de lellis -