Formula Uno, GP Silverstone: vince Hamilton davanti ad un grande Leclerc (Di domenica 18 luglio 2021) È terminato da pochi minuti il GP Silverstone, una delle gare più cariche di fascino della storia della Formula Uno. davanti ad un pubblico numeroso, la vittoria del Gran Premio è andata a Lewis Hamilton su Mercedes, mentre hanno chiuso il podio Charles Leclerc su Ferrari e Valtteri Bottas su Mercedes. Una grandissima prova per il pilota monegasco della rossa di Maranello che ha condotto la gara dall'inizio per poi essere superato dal campione del mondo (andato incontro ad una penalità di dieci secondi dopo lo scontro con Max Verstappen) della categoria negli ultimi giri della gara. Bene anche le due ...

