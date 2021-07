F2, GP Gran Bretagna Silverstone 2021: Zhou vince la Feature Race (Di domenica 18 luglio 2021) Guanyu Zhou ha ottenuto la vittoria nella Feature Race del GP di Gran Bretagna 2021, quarta tappa del campionato di F2. Il cinese della UNI-Virtuosi torna quindi sul podio dopo due gare, alla partenza perfetta che gli ha consentito di superare Piastri, per poi involarsi in una fuga solitaria. Dietro di lui Ticktum, che ha avuto la meglio nel duello con Piastri all’uscita dal box di quest’ultimo. Il pilota della PREMA Racing si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Quinta posizione per il compagno di squadra Shwartzman, il pilota della Ferrari Driver Academy che aveva vinto la ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Guanyuha ottenuto la vittoria nelladel GP di, quarta tappa del campionato di F2. Il cinese della UNI-Virtuosi torna quindi sul podio dopo due gare, alla partenza perfetta che gli ha consentito di superare Piastri, per poi involarsi in una fuga solitaria. Dietro di lui Ticktum, che ha avuto la meglio nel duello con Piastri all’uscita dal box di quest’ultimo. Il pilota della PREMA Racing si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Quinta posizione per il compagno di squadra Shwartzman, il pilota della Ferrari Driver Academy che aveva vinto la ...

