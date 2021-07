F1, Chris Horner: “Hamilton sa che non doveva fare quella manovra” (Di domenica 18 luglio 2021) Il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ha scritto già da ora una pagina storica della storia di questa categoria. Il tracciato di Silverstone, infatti, è stato palcoscenico dell’incidente, nel corso del primo giro, tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Un momento epocale, e non solo per quel che riguarda questa stagione. L’olandese è stato colpito dal rivale inglese all’ingresso della curva Copse, con conseguente “botto” notevole per il leader della classifica generale contro le protezioni della pista inglese. Un momento quanto mai emozionante, dal quale “Super Max” è uscito davvero scosso, anche perchè in quel punto le ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ha scritto già da ora una pagina storica della storia di questa categoria. Il tracciato di Silverstone, infatti, è stato palcoscenico dell’incidente, nel corso del primo giro, tra Max Verstappen e Lewis. Un momento epocale, e non solo per quel che riguarda questa stagione. L’olandese è stato colpito dal rivale inglese all’ingresso della curva Copse, con conseguente “botto” notevole per il leader della classifica generale contro le protezioni della pista inglese. Un momento quanto mai emozionante, dal quale “Super Max” è uscito davvero scosso, anche perchè in quel punto le ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | Polemiche e pressioni politiche sul direttore di gara Michael Masi da parte di Chris Horner e Toto Wolff, dop… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Chris #Horner: “#Hamilton sa che non doveva fare quella manovra” #BritishGP #Verstappen - OA_Sport : #F1, Chris #Horner: “#Hamilton sa che non doveva fare quella manovra” #BritishGP #Verstappen - Devolo2012 : @PaoloCond Se Hamilton non viene pesantemente penalizzato suggerirei a Chris Horner di attrezzare le proprie vettur… - IvanZullo : E Chris Horner fa più pressioni sulla direzione gara di un lobbysta delle armi sul Congresso USA. Le sta provando t… -