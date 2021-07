Ecco quando sarà in arrivo la “Mania” di Can Yaman

Leggi su 361magazine

(Di domenica 18 luglio 2021) Per Cansono giorni di grande fermento dato che l’attore turco ha svelato il nuovo progetto lavorativo Giorni di grande fermento per Can! Nei giorni scorsi, l’attore turco ha rivelato alla sua community di Instagram il nuovo progetto lavorativo che lo vede protagonista. Nulla a che vedere con il suo talento di attore né con palchi o esibizioni. Canha deciso di prestare la sua immagine per lanciare sul mercato un profumo. L’annuncio è arrivato sui suoi canali social qualche giorno fa con la pubblicazione di una foto e di una frase enigmatica. L’attore turco parlava di colpo di fulmine, ma di una certa ...